В Аргентине нашли мертвой модель, обвинившую местных звезд в педофилии
В Аргентине нашли мертвой модель Наташу Джэйтт, в 2018 году раскрывшую сеть педофилов. Фанаты не считают ее смерть случайной, хотя официальная версия гласит о наступлении смерти от передозировки наркотиков.
Один из интернет-порталов сообщает, что модель умерла от инсульта, спровоцированного употреблением смеси запрещенных элементов и спиртных напитков. Правоохранительные органы Буэнос-Айреса следов насилия на теле умершей не увидели. Родные Наташи Джэйтт утверждают, что в последнее время она не потребляла запрещенные вещества, так как лечилась у психиатра и пила лекарства.
Близкие умершей уверены, что в ее кончине замешаны враги, появившиеся у модели в минувшем году. Тогда она обвинила многих местных политиков, знаменитостей и спортсменов в педофилии. Джэйтт заявила о наличии доказательств причастности известных людей Аргентины к насилию над пятью сотнями детей. После этого ей начали угрожать, и модель написала своим фанатам, что намерена жить дальше, несмотря ни на что, таким образом предупреждая, что ее могут убить.
Один из интернет-порталов сообщает, что модель умерла от инсульта, спровоцированного употреблением смеси запрещенных элементов и спиртных напитков. Правоохранительные органы Буэнос-Айреса следов насилия на теле умершей не увидели. Родные Наташи Джэйтт утверждают, что в последнее время она не потребляла запрещенные вещества, так как лечилась у психиатра и пила лекарства.
Близкие умершей уверены, что в ее кончине замешаны враги, появившиеся у модели в минувшем году. Тогда она обвинила многих местных политиков, знаменитостей и спортсменов в педофилии. Джэйтт заявила о наличии доказательств причастности известных людей Аргентины к насилию над пятью сотнями детей. После этого ей начали угрожать, и модель написала своим фанатам, что намерена жить дальше, несмотря ни на что, таким образом предупреждая, что ее могут убить.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 14:57