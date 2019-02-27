В Аргентине нашли мертвой модель, обвинившей местных звезд в педофилии





Один из интернет-порталов сообщает, что модель умерла от инсульта, спровоцированного употреблением смеси запрещенных элементов и спиртных напитков. Правоохранительные органы Буэнос-Айреса следов насилия на теле умершей не увидели. Родные Наташи Джэйтт утверждают, что в последнее время она не потребляла запрещенные вещества, так как лечилась у психиатра и пила лекарства.Близкие умершей уверены, что в ее кончине замешаны враги, появившиеся у модели в минувшем году. Тогда она обвинила многих местных политиков, знаменитостей и спортсменов в педофилии. Джэйтт заявила о наличии доказательств причастности известных людей Аргентины к насилию над пятью сотнями детей. После этого ей начали угрожать, и модель написала своим фанатам, что намерена жить дальше, несмотря ни на что, таким образом предупреждая, что ее могут убить.