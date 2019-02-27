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В Аргентине нашли мертвой модель, обвинившей местных звезд в педофилии

В Аргентине нашли мертвой модель Наташу Джэйтт, в 2018 году раскрывшей сеть педофилов. Фанаты не считают ее смерть случайной, хотя официальная версия гласит о наступлении смерти от передозировки наркотиков.
В Аргентине нашли мертвой модель, обвинившей местных звезд в педофилии

Один из интернет-порталов сообщает, что модель умерла от инсульта, спровоцированного употреблением смеси запрещенных элементов и спиртных напитков. Правоохранительные органы Буэнос-Айреса следов насилия на теле умершей не увидели. Родные Наташи Джэйтт утверждают, что в последнее время она не потребляла запрещенные вещества, так как лечилась у психиатра и пила лекарства.

Близкие умершей уверены, что в ее кончине замешаны враги, появившиеся у модели в минувшем году. Тогда она обвинила многих местных политиков, знаменитостей и спортсменов в педофилии. Джэйтт заявила о наличии доказательств причастности известных людей Аргентины к насилию над пятью сотнями детей. После этого ей начали угрожать, и модель написала своим фанатам, что намерена жить дальше, несмотря ни на что, таким образом предупреждая, что ее могут убить.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 14:07

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