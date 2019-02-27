Конгресс США опубликовал законопроект о санкциях против России





В документе речь идет о возможном запрете на заключения сделок с российским государственным долгом сроком от двух недель. Российские учреждения, выполняющие финансовые операции, которые, по решению администрации Америки, могут иметь отношение к исходу демократических процедур или выборов любой страны, также описаны в законопроекте.Под ограничения с высокой вероятностью могут попасть СПГ-проекты, реализация которых происходит за пределами страны. Согласно документу, санкции могут быть применены на возможность инвестирования в такие проекты, если их финансирование предусматривает более миллиона долларов.