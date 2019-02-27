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Названы страны, простившие своему населению наибольшие долги

Названы страны, простившие крупные долги населению за неуплату налогов и банковские кредиты. В число государств с лояльной экономической политикой вошла и Россия.
Названы страны, простившие своему населению наибольшие долги

Перечислены три страны, которые за последние годы провели меры по списанию малообеспеченным гражданам многомиллионных долгов. Наиболее щедрыми и лояльными к населению оказались Объединённые Арабские Эмираты, простившие неплательщикам 638 миллионов долларов. Долговая амнистия произошла благодаря договорённости с банками по снятию финансовой нагрузки с тех жителей ОАЭ, которые наименее социально защищены.

Второй страной, что списала долг 565,5 миллионов долларов, стала Грузия. Социальную защиту получили 600 тысяч человек, чьи денежные обязательства перед банками погасили из бюджетных средств.

В России также существует практика по аннулированию долгов за природный газ малоимущим гражданам. В Чечне и Дагестане выделили 152,5 миллиона долларов из бюджета для помощи малым предпринимателям, которым частично простили государственные налоги.



 
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Общество
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:00

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