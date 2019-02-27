Эксперты назвали несколько признаков ипохондрии





Ипохондрия известна еще с далекой древности, в то время люди считали, что источник болезни находится глубоко под хрящевыми ребрами, то есть ложными. На сегодняшний день психологи научились понимать, как выявлять точные признаки данного расстройства. Теперь они могут дать несколько советов, которые помогут обнаружить ипохондрика или ипохондрию в себе. Чаще всего такой человек находится в поиске мнений разных врачей, поскольку первый специалист не нашел придуманную им болезнь. В эпоху свободного доступа в интернет, активизируются поиски симптомов и болезней в этом пространстве. Существуют случаи, когда человек носит с собой термометр, а в сезон простуд не контактирует с людьми.Человек, страдающий ипохондрическим расстройством, становится частым посетителем лабораторий, куда сдает свои анализы на проверку. А еще они склонны «примерять» на себя пережитые кем-то болезни и найдя у себя хоть один симптом, сразу придаются панике. По словам специалистов, самое любопытное то, что такой человек отказывается посещать врача, если тот не находит угроз его здоровью. Что касается лечения ипохондрии, то медики на сегодняшний день предлагают когнитивно-поведенческую терапию (КПТ), которая способна изменить иррациональное мышление и противостоять ложным убеждениям.