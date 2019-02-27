Алёна Водонаева собирается переехать в Лос-Анджелес

Алёна Водонаева, как оказалось, мечтает жить совсем не там, где находится сейчас. Звезда телестройки «Дом-2» ошарашила своих подписчиков в социальной сети заявлением, что после 15-ти прожитых лет в Москве она вдруг собирается переезжать в Лос-Анджелес.Кроме этого в описании поста ведущая обратила внимание фолловеров на идеально чистое и солнечное февральское небо, которое она хочет наблюдать ежедневно и любить Лос-Анджелес так же, как и родную страну. На ролике, прикреплённом к публикации, Алёна Водонаева показала играющего с группой музыкантов Канье Уэста на просторной лужайке.В комментариях многие выразили своё возмущение искренним желанием Водонаевой переехать в Лос-Анджелес, а кто-то даже напомнил, что поклонники не уедут вслед за ней в США, а значит там она будет испытывать явный недостаток популярности, к которой так привыкла.