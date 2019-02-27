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Ольгу Бузову просят подарить свои песни человеку, который умеет петь

Популярную ныне певицу Ольгу Бузову попросили в Instagram подарить все свои песни человеку, который по-настоящему умеет петь. По мнению фанатов, только так представленные ею композиции смогут обрести «жизнь».

Ольгу Бузову просят подарить свои песни человеку, который умеет петь


Ольга Бузова снова попыталась заинтриговать подписчиков в Instagram, опубликовав пост, в котором сообщила, что готовит для своих слушателей настоящую «бомбу». Ради качественного трека звезда «Дома-2» даже задержалась в студии звукозаписи с позднего вечера до 5 часов утра, а всё для того, пишет ведущая, чтобы порадовать своими песнями поклонников.

Ольгу Бузову просят подарить свои песни человеку, который умеет петь


Уверенную в своей неотразимости и незаменимости Ольгу Бузову быстро «спустили с небес» появившиеся под постом комментарии. Фолловеры возмутились тем, что каждую новую песню, написанную для неё другими людьми, ведущая «Дома-2» называет «бомбой», считая, что трек обязательно станет хитом, ведь исполняет его именно она.

Ольгу Бузову просят подарить свои песни человеку, который умеет петь


Кроме того, уставшие от звезды фолловеры попросили Ольгу Бузову подарить наконец все свои песни человеку, который по-настоящему умеет петь, а не кривляться на сцене в безобразных костюмах. Именно так, считает публика, написанные для певицы произведения смогут обрести «жизнь».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 12:25

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