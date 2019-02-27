Ольгу Бузову просят подарить свои песни человеку, который умеет петь





Ольга Бузова снова попыталась заинтриговать подписчиков в Instagram, опубликовав пост, в котором сообщила, что готовит для своих слушателей настоящую «бомбу». Ради качественного трека звезда «Дома-2» даже задержалась в студии звукозаписи с позднего вечера до 5 часов утра, а всё для того, пишет ведущая, чтобы порадовать своими песнями поклонников.Уверенную в своей неотразимости и незаменимости Ольгу Бузову быстро «спустили с небес» появившиеся под постом комментарии. Фолловеры возмутились тем, что каждую новую песню, написанную для неё другими людьми, ведущая «Дома-2» называет «бомбой», считая, что трек обязательно станет хитом, ведь исполняет его именно она.Кроме того, уставшие от звезды фолловеры попросили Ольгу Бузову подарить наконец все свои песни человеку, который по-настоящему умеет петь, а не кривляться на сцене в безобразных костюмах. Именно так, считает публика, написанные для певицы произведения смогут обрести «жизнь».