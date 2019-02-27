Лиза Галкина показала свои успехи в водной гимнастике фанатам в новом ролике

В Instagram наследницы Примадонны опубликован видеоролик, демонстрирующий подписчикам, какая Лиза Галкина талантливая и разносторонняя девочка. На кадрах ролика, снятого Максимом Галкиным, его 5-летняя дочь совершает непростые и плавные упражнения в воде с погружением. Звездный отец похвалил Лизу за проделанные действия. Судя по записи, юная спортсменка, занимаясь в бассейне, очень устала, но несмотря на это, решила закончить программу. Девочка хотела похвастаться ещё несколькими движениями, но из-за родительского запрета ей пришлось выйти из воды.Поклонники пришли в восторг от умений талантливой Елизаветы Максимовны. За короткое время ролик с маленькой спортсменкой оценили 13 000 подписчиков. Они оставили множество положительных отзывов и комплиментов под публикацией, называя девочку «русалочкой», «дельфинчиком», «золотой рыбкой», восхищаясь способностям гармоничного ребенка.