Лиза Галкина показала свои успехи в водной гимнастике фанатам в новом ролике
Лиза Галкина похвасталась поклонникам в микроблоге Instagram своими успехами в водной гимнастике. На странице дочери Аллы Пугачевой появился новый ролик, где девочка показала спортивные способности, чем порадовала многочисленных фанатов.
В Instagram наследницы Примадонны опубликован видеоролик, демонстрирующий подписчикам, какая Лиза Галкина талантливая и разносторонняя девочка. На кадрах ролика, снятого Максимом Галкиным, его 5-летняя дочь совершает непростые и плавные упражнения в воде с погружением. Звездный отец похвалил Лизу за проделанные действия. Судя по записи, юная спортсменка, занимаясь в бассейне, очень устала, но несмотря на это, решила закончить программу. Девочка хотела похвастаться ещё несколькими движениями, но из-за родительского запрета ей пришлось выйти из воды.
Поклонники пришли в восторг от умений талантливой Елизаветы Максимовны. За короткое время ролик с маленькой спортсменкой оценили 13 000 подписчиков. Они оставили множество положительных отзывов и комплиментов под публикацией, называя девочку «русалочкой», «дельфинчиком», «золотой рыбкой», восхищаясь способностям гармоничного ребенка.
В Instagram наследницы Примадонны опубликован видеоролик, демонстрирующий подписчикам, какая Лиза Галкина талантливая и разносторонняя девочка. На кадрах ролика, снятого Максимом Галкиным, его 5-летняя дочь совершает непростые и плавные упражнения в воде с погружением. Звездный отец похвалил Лизу за проделанные действия. Судя по записи, юная спортсменка, занимаясь в бассейне, очень устала, но несмотря на это, решила закончить программу. Девочка хотела похвастаться ещё несколькими движениями, но из-за родительского запрета ей пришлось выйти из воды.
Поклонники пришли в восторг от умений талантливой Елизаветы Максимовны. За короткое время ролик с маленькой спортсменкой оценили 13 000 подписчиков. Они оставили множество положительных отзывов и комплиментов под публикацией, называя девочку «русалочкой», «дельфинчиком», «золотой рыбкой», восхищаясь способностям гармоничного ребенка.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:37