Бытовую пыль назвали фактором развития бесплодия у женщин





Университет Джорджа Вашингтона в США подвёл итоги исследования о влиянии бытовой пыли на бесплодие. Фталаты, содержащиеся в воздухе и оседающие на различные поверхности, непоправимо вредят эндокринной системе и репродуктивному здоровью женщин. Взяв пробы из обычной пыли, которая имеется в каждом доме, исследователи нашли в ней 40 веществ, воздействие которых на организм может быть непредсказуемым и потенциально опасным.Мелкие твёрдые частицы отделяются от материалов, из которых изготовлена мебель, бытовые приборы, косметические средства и прочее. Химикаты используются при создании как стройматериалов, так и безобидных на первый взгляд предметов обихода. Попадание таких частиц в дыхательные пути может вредить здоровью на гормональном уровне.У женщин от постоянного вдыхания пыли может даже развиться бесплодие. Эксперты рекомендуют чаще мыть руки с мылом и проводить влажную уборку. Особенное внимание нужно уделять гигиене маленьких детей, которые берут в рот грязные пальцы и разные предметы.