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Бытовую пыль назвали фактором развития бесплодия у женщин

Бытовую пыль с примесью химических веществ назвали фактором развития бесплодия у женщин. Частицы потенциально опасных материалов особенно вредны для маленьких детей и беременных.
Бытовую пыль назвали фактором развития бесплодия у женщин

Университет Джорджа Вашингтона в США подвёл итоги исследования о влиянии бытовой пыли на бесплодие. Фталаты, содержащиеся в воздухе и оседающие на различные поверхности, непоправимо вредят эндокринной системе и репродуктивному здоровью женщин. Взяв пробы из обычной пыли, которая имеется в каждом доме, исследователи нашли в ней 40 веществ, воздействие которых на организм может быть непредсказуемым и потенциально опасным.

Мелкие твёрдые частицы отделяются от материалов, из которых изготовлена мебель, бытовые приборы, косметические средства и прочее. Химикаты используются при создании как стройматериалов, так и безобидных на первый взгляд предметов обихода. Попадание таких частиц в дыхательные пути может вредить здоровью на гормональном уровне.

У женщин от постоянного вдыхания пыли может даже развиться бесплодие. Эксперты рекомендуют чаще мыть руки с мылом и проводить влажную уборку. Особенное внимание нужно уделять гигиене маленьких детей, которые берут в рот грязные пальцы и разные предметы.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:39

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