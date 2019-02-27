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Некоторые модели новых смартфонов Samsung появятся в продаже позже, чем ожидалось

На минувшей неделе корейская компания Samsung продемонстрировала новые смартфоны Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10+. Кроме того, у потребителей появилась возможность сделать предварительные заказы гаджетов. Однако уже сейчас известно, что некоторые модели новинки появятся на рынке позже, чем ожидалось.

Некоторые модели новых смартфонов Samsung появятся в продаже позже, чем ожидалось

В Китае обладателями смартофонов уже стали первые 10 тысяч человек, они получили их 25 февраля. С завтрашнего дня флагманская линейка Samsung будет доступна в розничной сети государства, однако в других в странах мира датой появления гаджетов на полках магазинов является более поздний срок - 8 марта. Примечательно, что некоторые модели вообще поступят в продажу 22 марта.

Согласно информации, опубликованной компанией-производителем на своем официальном сайте, Samsung, Galaxy S10 и Galaxy S10 в зависимости от цветовых предпочтений потребителя будут выпущены лишь15 или 22 марта. Samsung не сообщает, какие цвета поступят в продажу раньше, а какие позже. Также не уточняется, произойдет ли в будущем задержка при увеличении объема предварительных заказов.



 
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Технологии
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 13:21

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