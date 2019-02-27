Эксперты предупредили водителей о 5 продуктах, вызывающих запах «перегара»





Конечно, не всегда пища может стать причиной специфического запаха изо рта, причина может крыться в том, что человек не ухаживает за этой полостью как следует. Заболевания горла и слизистой также провоцируют возникновение такого явления, как «галитоз» или «озостомия». Организм каждого человека по-разному реагирует на ту или иную пищу. Например, на виноград, который присутствует в списке 5 продуктов, вызывающих «перегар». Для кого-то он безобиден, а кому-то придется подышать в «трубочку». Особо «опасны» темные сорта этой ягоды, они имеют выраженный запах и в большей степени подвержены брожению. Следующий продукт, с которым нужно быть аккуратнее - квас. В напитке, который так сильно любят дети, количество спирта может достигать 2,6%, и хотя, проверка на алкотестере будет пройдена, запах все равно будет преследовать водителя долго.Многим известно, что все кисломолочные продукты могут вызвать запах «перегара» из-за брожения, особенно это касается кефира. «Дух» чеснока многим знаком, и чаще всего употреблять его перед выходом на улицу решается не каждый. Однако если это произошло, то нужно подготовиться к разговору с представителем порядка на дороге. Особенность чеснока в том, что он очень напоминает «перегар» и от этого запаха, который идет из ротовой полости, избавиться сложно. И завершают пятерку соления, например, квашеная капуста, маринованные огурцы, помидоры и т.д. Они также дадут повод представителю ГАИ потребовать доказательств о трезвости водителя.