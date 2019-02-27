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Бывшая жена Брэдли Купера высказала мнение об его романе с леди Гагой

После невероятного выступления Леди Гаги и Брэдли Купера на церемонии «Оскар», в Сети появились слухи об их романе. Бывшая жена актера высказала свое мнение по этому поводу.

Бывшая жена Брэдли Купера высказала мнение об его романе с леди Гагой

Брак голливудского актера и Дженнифер Эспозито длился четыре месяца, после чего они не остались друзьями и никак не комментировали личную жизнь друг друга. Однако актриса все же написала книгу «Путь Дженнифер», где подробно описала свое отношение к экс-супругу.

Не осталась она и в стороне слухов о романтических отношениях между Купером и Леди Гагой. В комментариях под обсуждением в Сети этой новости Эспозито оставила лаконичное сообщение: «Ха!». Пользователи решили, что таким образом она решила показать свое недоверие к возможному роману, выразив сомнение ироничным комментарием.

Также реагирует на сплетни и нынешняя жена актера Ирина Шейк. На мероприятии она сидела возле певицы, мило с ней беседовала и обнималась.



 
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ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 12:47

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