Бывшая жена Брэдли Купера высказала мнение об его романе с леди Гагой

Брак голливудского актера и Дженнифер Эспозито длился четыре месяца, после чего они не остались друзьями и никак не комментировали личную жизнь друг друга. Однако актриса все же написала книгу «Путь Дженнифер», где подробно описала свое отношение к экс-супругу.Не осталась она и в стороне слухов о романтических отношениях между Купером и Леди Гагой. В комментариях под обсуждением в Сети этой новости Эспозито оставила лаконичное сообщение: «Ха!». Пользователи решили, что таким образом она решила показать свое недоверие к возможному роману, выразив сомнение ироничным комментарием.Также реагирует на сплетни и нынешняя жена актера Ирина Шейк. На мероприятии она сидела возле певицы, мило с ней беседовала и обнималась.