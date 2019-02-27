Захар Саленко готов на всё, чтобы отправиться на Сейшелы





Захаре Саленко после безуспешных попыток выстроить отношения на периметре телестройки «Дом-2», понял, что ему пора лететь на Остров любви. Теперь, считают зрители, молодой человек готов на всё, лишь бы отправиться на Сейшелы и получить таким образом возможность сблизиться с Анной Брянской.О симпатии к девушке Саленко уже рассказывал, но признался честно, что пока испытывает к ней исключительно физический интерес, как обычно реагирует здоровый мужчина на привлекательную особу. Кроме того, сейчас он готов к лёгкому флирту, не более, а для развития между ними чего-то серьёзного, считает участник «Дома-2», следует сначала уточнить массу моментов, связанных с прошлым Анны Брянской.В случае провала на Сейшелах Захар Саленко готов пригласить на проект какую-нибудь девушку из родной Сибири. Молодой человек считает, что ему необходима адекватная и скромная женщина, а на телестройке такие давно не появлялись.