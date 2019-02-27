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Захар Саленко готов на всё, чтобы отправиться на Сейшелы

Одинокий Захар Саленко готов на всё, чтобы отправиться на Сейшелы в поисках новой любви. Молодой человек убеждает руководство в своей симпатии к Анне Брянской и к готовности попробовать воссоединиться с девушкой.

Захар Саленко готов на всё, чтобы отправиться на Сейшелы


Захаре Саленко после безуспешных попыток выстроить отношения на периметре телестройки «Дом-2», понял, что ему пора лететь на Остров любви. Теперь, считают зрители, молодой человек готов на всё, лишь бы отправиться на Сейшелы и получить таким образом возможность сблизиться с Анной Брянской.

Захар Саленко готов на всё, чтобы отправиться на Сейшелы


О симпатии к девушке Саленко уже рассказывал, но признался честно, что пока испытывает к ней исключительно физический интерес, как обычно реагирует здоровый мужчина на привлекательную особу. Кроме того, сейчас он готов к лёгкому флирту, не более, а для развития между ними чего-то серьёзного, считает участник «Дома-2», следует сначала уточнить массу моментов, связанных с прошлым Анны Брянской.

В случае провала на Сейшелах Захар Саленко готов пригласить на проект какую-нибудь девушку из родной Сибири. Молодой человек считает, что ему необходима адекватная и скромная женщина, а на телестройке такие давно не появлялись.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 12:13

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