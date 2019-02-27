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В Санкт-Петербурге перезаписали альбом «Кино» «Группа крови»

В России вышел перезаписанный альбом группы «Кино» «Группа крови» в виде, изначально задуманном музыкантами в конце 80-х. Выпустил диск петербургский лейбл Maschina Records.
В Санкт-Петербурге перезаписали альбом «Кино» «Группа крови»

Переиздали альбом частники известного рок-коллектива гитарист Юрий Каспарян, басист Игорь Тихомиров, а также сын Виктора Цоя Александр. В работе они применяли оригинальные ленты, возвратив всем композициям первоначальную длительность вместо укороченной, которая имеется в западной версии. После записи «Группы крови» диск появился в магнитиздате, его неоднократно перезаписывали, а в 1989 году он вышел в США на компакт-диске.

После нового издания альбом на него открыт предзаказ. Покупатели могут выбрать релиз в нескольких вариантах, включая винил со старыми фотографиями музыкантов. Приобрести культовый альбом «Кино» можно на кассете и компакт-диске. На CD-версии имеется раритетная запись выступления группы на V фестивале рок-клуба Ленинграда, где «Кино» представило «Группу крови», и черновое сведения пластинки. Теперь лейбл намерен перезаписывать и выпустить неизвестный альбом Цоя, записанный им в 80-х, под названием «Любовь - это не шутка».

«Кино» одна из наиболее популярных рок-банд СССР. Автором почти всех текстов и музыки являлся ее лидер вокалист и гитарист Виктор Цой. Группа играла постпанк и в жанре «Новой волны», первоначально давая концерты на квартирах, а с обретением огромной популярности «переместилась» на стадионы. «Кино» выпустило 8 студийных альбомов, синглы и концертные записи. Коллектив прекратил существование в 1990 году после смерти своего фронтмена, погибшего в автокатастрофе.



 
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Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 12:42

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