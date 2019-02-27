Tata Motors занимается созданием Blackbird - конкурента Hyundai Creta





Новинка от Tata Motors будет в одном модельном ряду вместе с Tata Nexon и Tata Harrier. Руководство индийского автогиганта обратило внимание на объем продаж внедорожников премиум-класса и решила не игнорировать востребованность B-SUV, а заняться разработкой собственной марки.В компании планировали создать свой внедорожник на модифицированной платформе D8 Omega-Arc, взяв пример у Land Rover, разработавшей Evoque на основе D8. Но это оказалось бы слишком дорого и неудобно с технической точки зрения, поэтому в Tata Motors остановили выбор на собственной усовершенствованной модульной платформе. Последняя будет лежать в основе Tata Altroz.Tata Blackbird станет первой моделью AMP длиной более 4000 мм, который, предположительно, будет короче, по сравнению с Hyundai Creta. AMP может поддерживать электрические трансмиссии. Этот факт указывает на то, что можно говорить о варианте с аккумуляторным питанием.Внедорожник оснастят 1,2-литровым бензиновым агрегатом с мощностью в 120 лошадиных сил и модернизированным вариантом 1,5-литрового дизельного турбированного мотора. Индийский автомобильный бренд собирается завершить сборку Tata Blackbird к 2021 году.