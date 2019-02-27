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В марте Саша Черно впервые выступит в роли ведущей

Уже в марте Саша Черно впервые выступит в роли ведущей на заказном мероприятии. Неожиданно для себя девушка начала получать множество предложений от разных людей побыть тамадой на их празднике.

В марте Саша Черно впервые выступит в роли ведущей


Саша Черно, несмотря на отсутствие какого-либо опыта, уже во всю занялась подготовкой к новому для себя виду деятельности. Уже в марте, как оказалось, девушка впервые выступит в роли ведущей на заказном мероприятии, где ей предстоит дебютировать в качестве тамады.

В марте Саша Черно впервые выступит в роли ведущей


Учитывая склонность к скандалам и постоянным разборкам с окружающими, зрители скептически отнеслись к такому известию, решив, что Саша Черно не годится для такой роли. Всё же в Сети нашлись и сторонники нового увлечения супруги Иосифа Оганесяна. Считающие, что твёрдый характер и способность не обращать внимания на мнение посторонних людей, обязательно приведут её к успеху.

В марте Саша Черно впервые выступит в роли ведущей


Кроме того, зрители «Дома-2» увидели в этом и множество плюсов, ведь, будучи загруженной интересной работой, Саша Черно перестанет без дела слоняться по периметру и заедать скуку кухонными запасами. Иосиф Оганесян тоже поддержал супругу, считая, что роль ведущей обязательно повлечёт за собой положительные изменения как в самой Саше Черно, так и в их семейной жизни.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 11:47

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