Ученые обнаружили новые полезные свойства малины





Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие 32 человека от самого молодого возраста до пожилого, страдающие различными заболеваниями. Целью исследования было изучение влияния малины при регулярном употреблении на эти болезни.На протяжении трех дней участники питались одной и той же едой на завтрак, а со второго дня в их рацион входили два стакана малины. После приема пищи каждый должен был сдать анализ крови. Людям с высоким уровнем риска развития диабета, при регулярном употреблении ягоды, требовалось меньшее количество инсулина. Также уменьшался и объем сахара в крови в те дни, когда участники употребляли малину.Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что данный продукт способен не просто снижать риск возникновения диабета, но и, при его наличии, уменьшать потребность в инсулине.