АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уникальная методика лечения облысения разработана в Великобритании
EUR 74.49 USD 65.62
Курс валют на 27.02.2019

Ученые обнаружили новые полезные свойства малины

Американские ученые из технологического института в Иллинойсе изучили полезные свойства малины. Новые обнаруженные преимущества ягоды заключаются в помощи при диабете.

Ученые обнаружили новые полезные свойства малины

Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие 32 человека от самого молодого возраста до пожилого, страдающие различными заболеваниями. Целью исследования было изучение влияния малины при регулярном употреблении на эти болезни.

На протяжении трех дней участники питались одной и той же едой на завтрак, а со второго дня в их рацион входили два стакана малины. После приема пищи каждый должен был сдать анализ крови. Людям с высоким уровнем риска развития диабета, при регулярном употреблении ягоды, требовалось меньшее количество инсулина. Также уменьшался и объем сахара в крови в те дни, когда участники употребляли малину.

Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что данный продукт способен не просто снижать риск возникновения диабета, но и, при его наличии, уменьшать потребность в инсулине.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 12:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алёна Водонаева собирается переехать в
Бывшая жена Брэдли Купера высказала
В Санкт-Петербурге перезаписали альбом
Лиза Галкина показала свои успехи в
Tata Motors занимается созданием
Ольгу Бузову просят подарить свои песни
Ученые обнаружили новые полезные
Захар Саленко готов на всё, чтобы
На Украине допустили отказ от участия в
Samsung начала выпуск флэш-накопителей
В марте Саша Черно впервые выступит в
Количество погибших в пожаре в
Обнаружено идеальное положение рук для
Ольга Рапунцель хочет родить ещё одного
В Кирове пьяный мужчина не смог
Швеция сообщила о задержании
Евгения Феофилактова переживает из-за
Эксперты объявили о доработке нового
Семья Дмитренко решила подарить Алене
Звезда "Дома-2" Рустам Солнцев
Звезда "Дома-2" Андрей Чуев на два дня
Захар Саленко и Илья Яббаров устроили
Умерла актриса Лиза Сиграм
Пародист Александр Песков
С 1 марта в России начинают действовать
Ученые рассказали о формировании
Ольга Орлова призналась, что ей не
49-летняя Татьяна Буланова рассказала,
Ученые рассказали о количестве
Цитрусовые борются с опасными
Просмотреть все новости