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Количество погибших в пожаре в Кемеровской области достигло 8 человек

Количество погибших в пожаре жилого дома в Кемеровской области достигло 8 человек. На месте происшествия сотрудники МЧС обнаружили тела двоих детей.
Количество погибших в пожаре в Кемеровской области достигло 8 человек

Как информирует Кемеровское СУ СКР, в сгоревшем деревянном доме города Мариинск нашли ещё двух жертв пожара. До этого ранним утром 27 февраля из-под завалов извлекли шестерых погибших жильцов, среди которых был ребёнок 4 лет. Продолжив поиски, спасатели нашли других двух несовершеннолетних.

Началось возгорание в единственной жилой квартире одноэтажного дома, отапливаемого с помощью печи. На участке сотрудники экстренных служб также обнаружили дрова и бензопилу. В МЧС Кузбасса отмечают, что людей не удалось спасти, поскольку известие о пожаре поступило несвоевременно.

Сгоревшая крыша обрушилась, и огонь распространился на 100 квадратных метров площади. В рамках уголовного дела проводится ряд экспертиз. Следствие выясняет, была ли погибшая семья на учёте и приходятся ли жертвы друг другу родственниками.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:42

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