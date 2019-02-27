Количество погибших в пожаре в Кемеровской области достигло 8 человек





Как информирует Кемеровское СУ СКР, в сгоревшем деревянном доме города Мариинск нашли ещё двух жертв пожара. До этого ранним утром 27 февраля из-под завалов извлекли шестерых погибших жильцов, среди которых был ребёнок 4 лет. Продолжив поиски, спасатели нашли других двух несовершеннолетних.Началось возгорание в единственной жилой квартире одноэтажного дома, отапливаемого с помощью печи. На участке сотрудники экстренных служб также обнаружили дрова и бензопилу. В МЧС Кузбасса отмечают, что людей не удалось спасти, поскольку известие о пожаре поступило несвоевременно.Сгоревшая крыша обрушилась, и огонь распространился на 100 квадратных метров площади. В рамках уголовного дела проводится ряд экспертиз. Следствие выясняет, была ли погибшая семья на учёте и приходятся ли жертвы друг другу родственниками.