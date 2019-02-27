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Швеция сообщила о задержании российского шпиона

Шведские СМИ, ссылаясь на заявление Полиции безопасности страны SÄPO, сообщили о задержании российского шпиона. По их данным, мужчина собирал информацию якобы в пользу России.
Швеция сообщила о задержании российского шпиона

Его, согласно материалам пресс-службы, “завербовали спецслужбы РФ, что работают под дипломатическим прикрытием”. Задержали подозреваемого 26 февраля в Стокгольме. Предполагается, что сфера его деятельности была связана с высокими технологиями.

На данный момент подробности задержания неизвестны. Российская сторона публикации шведских СМИ еще не прокомментировала.



 
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Политика
Добавил: Эдельман Катерина Сегодня, 11:27

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