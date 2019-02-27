Швеция сообщила о задержании российского шпиона





Его, согласно материалам пресс-службы, “завербовали спецслужбы РФ, что работают под дипломатическим прикрытием”. Задержали подозреваемого 26 февраля в Стокгольме. Предполагается, что сфера его деятельности была связана с высокими технологиями.На данный момент подробности задержания неизвестны. Российская сторона публикации шведских СМИ еще не прокомментировала.