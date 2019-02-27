АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уникальная методика лечения облысения разработана в Великобритании
EUR 74.49 USD 65.62
Курс валют на 27.02.2019

На Украине допустили отказ от участия в «Евровидении»

Украина может не отправить своих музыкантов на «Евровидение» в связи с его политизированностью. С таким заявлением выступили в Национальной общественной телекомпании.
На Украине допустили отказ от участия в «Евровидении»

По словам одного из руководителей организации Александра Кольцова, сейчас конкурс приобрел настолько политизированный характер, что публика остерегается высказываться на международной арене даже раз в год, поэтому не стоит исключать вероятную отмену участия Украины в данном мероприятии.

При этом организаторы предложили группе Kazka, занявшей третью позицию в отборе на шоу, посетить «Евровидение» и представить там страну. Артисты пока не дали ответ по этому поводу.

Победителем национального отбора на песенный конкурс стала исполнительница Maruv, но она отказалась представлять Киев в связи с разногласиями в трудовом договоре с Национальной телекомпанией. Коллектив Freedom Jazz, занявший вторую позицию, тоже отказался ехать на «Евровидение».



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 12:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алёна Водонаева собирается переехать в
Бывшая жена Брэдли Купера высказала
В Санкт-Петербурге перезаписали альбом
Лиза Галкина показала свои успехи в
Tata Motors занимается созданием
Ольгу Бузову просят подарить свои песни
Ученые обнаружили новые полезные
Захар Саленко готов на всё, чтобы
На Украине допустили отказ от участия в
Samsung начала выпуск флэш-накопителей
В марте Саша Черно впервые выступит в
Количество погибших в пожаре в
Обнаружено идеальное положение рук для
Ольга Рапунцель хочет родить ещё одного
В Кирове пьяный мужчина не смог
Швеция сообщила о задержании
Евгения Феофилактова переживает из-за
Эксперты объявили о доработке нового
Семья Дмитренко решила подарить Алене
Звезда "Дома-2" Рустам Солнцев
Звезда "Дома-2" Андрей Чуев на два дня
Захар Саленко и Илья Яббаров устроили
Умерла актриса Лиза Сиграм
Пародист Александр Песков
С 1 марта в России начинают действовать
Ученые рассказали о формировании
Ольга Орлова призналась, что ей не
49-летняя Татьяна Буланова рассказала,
Ученые рассказали о количестве
Цитрусовые борются с опасными
Просмотреть все новости