На Украине допустили отказ от участия в «Евровидении»
Украина может не отправить своих музыкантов на «Евровидение» в связи с его политизированностью. С таким заявлением выступили в Национальной общественной телекомпании.
По словам одного из руководителей организации Александра Кольцова, сейчас конкурс приобрел настолько политизированный характер, что публика остерегается высказываться на международной арене даже раз в год, поэтому не стоит исключать вероятную отмену участия Украины в данном мероприятии.
При этом организаторы предложили группе Kazka, занявшей третью позицию в отборе на шоу, посетить «Евровидение» и представить там страну. Артисты пока не дали ответ по этому поводу.
Победителем национального отбора на песенный конкурс стала исполнительница Maruv, но она отказалась представлять Киев в связи с разногласиями в трудовом договоре с Национальной телекомпанией. Коллектив Freedom Jazz, занявший вторую позицию, тоже отказался ехать на «Евровидение».
По словам одного из руководителей организации Александра Кольцова, сейчас конкурс приобрел настолько политизированный характер, что публика остерегается высказываться на международной арене даже раз в год, поэтому не стоит исключать вероятную отмену участия Украины в данном мероприятии.
При этом организаторы предложили группе Kazka, занявшей третью позицию в отборе на шоу, посетить «Евровидение» и представить там страну. Артисты пока не дали ответ по этому поводу.
Победителем национального отбора на песенный конкурс стала исполнительница Maruv, но она отказалась представлять Киев в связи с разногласиями в трудовом договоре с Национальной телекомпанией. Коллектив Freedom Jazz, занявший вторую позицию, тоже отказался ехать на «Евровидение».
Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 12:03