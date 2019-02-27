На Украине допустили отказ от участия в «Евровидении»





По словам одного из руководителей организации Александра Кольцова, сейчас конкурс приобрел настолько политизированный характер, что публика остерегается высказываться на международной арене даже раз в год, поэтому не стоит исключать вероятную отмену участия Украины в данном мероприятии.При этом организаторы предложили группе Kazka, занявшей третью позицию в отборе на шоу, посетить «Евровидение» и представить там страну. Артисты пока не дали ответ по этому поводу.Победителем национального отбора на песенный конкурс стала исполнительница Maruv, но она отказалась представлять Киев в связи с разногласиями в трудовом договоре с Национальной телекомпанией. Коллектив Freedom Jazz, занявший вторую позицию, тоже отказался ехать на «Евровидение».