В Кирове пьяный мужчина не смог выбраться из ограбленной квартиры и позвонил хозяйке





Как отмечается, 22 февраля, в пятницу, житель Кирова проник в жилище к своей знакомой. Помимо ценностей, злоумышленник нашел и бутылку со спиртными напитками, которую выпил на месте преступления. Состояние алкогольного опьянения оказалось таким сильным, что он не смог покинуть помещение самостоятельно. Он принял решение позвонить хозяйке ограбленной им же квартиры. Женщина, находясь в гостях, очень удивилась странному звонку, но сразу вызвала на адрес полицию.Когда подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов, он признался, что это ограбление уже повторное. В первый раз он зашел через проход в чердаке и вынес из квартиры своей знакомой золотые кольца. Возбуждено уголовное производство, где злоумышленник обвиняется в краже с проникновением в чужое жилище.