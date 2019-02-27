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Ольга Рапунцель хочет родить ещё одного ребёнка

Ольга Рапунцель намекнула в Instagram на то, что хочет родить ещё одного ребёнка от Дмитрия Дмитренко. Пользователи тут же раскритиковали девушку, посоветовав ей сначала решить до конца существующие сейчас в семье проблемы.

Ольга Рапунцель хочет родить ещё одного ребёнка


После череды скандалов в семье Дмитренко зрители были шокированы новостью о том, что Ольга Рапунцель хочет родить от него ещё одного ребёнка. О своём желании девушка намекнула в новой публикации в Instagram, где опубликовала архивный снимок себя беременной и супруга, целующего её в живот.

Ольга Рапунцель хочет родить ещё одного ребёнка


В подписи к посту Ольга Рапунель задала фолловерам вопрос, как часто они вспоминают период своего интересного положения, а также через какое время после первых родов задумались о втором ребёнке. Вопреки ожиданиям участницы «Дома-2», в комментариях подписчики раскритиковали её желание родить ещё раз, выдвинув на этот счёт свои предположения.

Ольга Рапунцель хочет родить ещё одного ребёнка


Основная часть фанатов решила, что растерянная Рапунцель уже не знает, каким образом удержать супруга возле себя, ведь её истерики давно перешли все грани разумного, но некоторые считают, что с рождением ещё одного наследника скандальная проектантка надеется прочно укрепиться на телестройке, обеспечив себе таким образом и жильё и финансовую помощь на долгие годы.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 11:38

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