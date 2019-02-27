Звезда "Дома-2" Рустам Солнцев поддержал украинскую певицу MARUV

В новой публикации Рустам Солнцев обратился к членам жюри, которые отбирали кандидатов для конкурса "Евровидение-2019". Экс-участник "Дома-2", в частности, поинтересовался у певицы Джамалы, зачем она так сильно давила на артистку и ставила ее тем самым в неловкое положение.Рустам Солнцев подметил, что таким отношением, какое показали знаменитости в общении с MARUV, Украина ничего не добьется. По мнению шоумена, выступила начинающая звезда достаточно хорошо, а потому повода так сильно ее критиковать он не увидел.