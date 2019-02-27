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Звезда "Дома-2" Рустам Солнцев поддержал украинскую певицу MARUV

Звезда "Дома-2" Рустам Солнцев поддержал украинскую певицу MARUV, на своей странице в сети Instagram шоумен резко осудил поведение судей на отборочном туре "Евровидения-2019".
Звезда "Дома-2" Рустам Солнцев поддержал украинскую певицу MARUV

В новой публикации Рустам Солнцев обратился к членам жюри, которые отбирали кандидатов для конкурса "Евровидение-2019". Экс-участник "Дома-2", в частности, поинтересовался у певицы Джамалы, зачем она так сильно давила на артистку и ставила ее тем самым в неловкое положение.

Рустам Солнцев подметил, что таким отношением, какое показали знаменитости в общении с MARUV, Украина ничего не добьется. По мнению шоумена, выступила начинающая звезда достаточно хорошо, а потому повода так сильно ее критиковать он не увидел.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 11:09

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