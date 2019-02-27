Samsung начала выпуск флэш-накопителей eUFS 3.0 ёмкостью 512 ГБ для смартфонов





Руководство Samsung объявило о запуске производства накопителей eUFS 3.0 с вместимостью, равной 512 гигабайтам. Модуль подойдёт для флагманских устройств с высокой производительностью. По сравнению с eUFS 2.1, быстродействие гаджетов возрастёт в 2 раза.Так, скорость чтения информации будет составлять 2100 мегабайтов в секунду. У прошлого поколения флэш-накопителей она была всего 1000 мегабайтов в секунду. Твердотельные SATA SSD медленней eUFS 3.0 в 4 раза, карты microSD - в 20 раз.Samsung также обещает скорость записи 410 мегабайтов за секунду, а IOPS во время записи и чтения - 68 и 63 тысячи. Накопитель eUFS 3.0 будет включать 8 кристаллов V-NAND на 512 гигабит и контроллер высокой производительности. Во второй половине 2019-го Samsung собирается начать выпуск eUFS ёмкостью 1 Тбайт.