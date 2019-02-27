АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уникальная методика лечения облысения разработана в Великобритании
EUR 74.49 USD 65.62
Курс валют на 27.02.2019

Звезда "Дома-2" Андрей Чуев на два дня улетел отдыхать в Малайзию

Звезда "Дома-2" Андрей Чуев на два дня улетел отдыхать в Малайзию, чем поспешил поделиться со своими поклонниками в Instagram. По словам проектанта, остров завораживает своей чистотой, но поведение людей оставляет желать лучшего.
Звезда "Дома-2" Андрей Чуев на два дня улетел отдыхать в Малайзию

На своей странице в Instagram Андрей Чуев опубликовал видео, где рассказал о впечатлениях от отдыха на острове Пангкор. По словам звезды "Дома-2", он действительно завораживает своей красотой и закатами, а вода в океане просто таки горячая. Однако впечатления портит мусор, который люди бросают не только на суше, но и в море.

За короткое время пребывания на острове Андрей Чуев вместе со своей возлюбленной уже успели найти большой пакет в океане, куда сложили весь найденный мусор на пляже и в воде. По словам звезды "Дома-2", он рад, что на будет находиться на Пангкоре всего пару дней, та как в любом случае отдых был бы испорчен.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 11:05

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Евгения Феофилактова переживает из-за
Эксперты объявили о доработке нового
Семья Дмитренко решила подарить Алене
Звезда "Дома-2" Рустам Солнцев
Звезда "Дома-2" Андрей Чуев на два дня
Захар Саленко и Илья Яббаров устроили
Умерла актриса Лиза Сиграм
Пародист Александр Песков
С 1 марта в России начинают действовать
Ученые рассказали о формировании
Ольга Орлова призналась, что ей не
49-летняя Татьяна Буланова рассказала,
Ученые рассказали о количестве
Цитрусовые борются с опасными
Toyota вывела на китайский авторынок
Ирина Безрукова на две недели исчезла
В Серпухове четверо школьников пытались
Ученые: Вода в пластиковой емкости
Экс-звезда «Миража» Светлана Разина
Флагманский смартфон OnePlus 7 не
Райан Рейнольдс передаст на
"170 и выше": Названы самые сексуальные
Дочь Маргариты Тереховой Анна
Звезда «Гадалки» Екатерина Олькина
Минздрав озвучил средний возраст начала
Уникальная методика лечения облысения
Ученый: Ни один человек не пробежит
Ученые создали имплантат, увеличивающий
Ученые оценили способность кошек и
Специалисты рассказали, почему моторы
Просмотреть все новости