Звезда "Дома-2" Андрей Чуев на два дня улетел отдыхать в Малайзию
Звезда "Дома-2" Андрей Чуев на два дня улетел отдыхать в Малайзию, чем поспешил поделиться со своими поклонниками в Instagram. По словам проектанта, остров завораживает своей чистотой, но поведение людей оставляет желать лучшего.
На своей странице в Instagram Андрей Чуев опубликовал видео, где рассказал о впечатлениях от отдыха на острове Пангкор. По словам звезды "Дома-2", он действительно завораживает своей красотой и закатами, а вода в океане просто таки горячая. Однако впечатления портит мусор, который люди бросают не только на суше, но и в море.
За короткое время пребывания на острове Андрей Чуев вместе со своей возлюбленной уже успели найти большой пакет в океане, куда сложили весь найденный мусор на пляже и в воде. По словам звезды "Дома-2", он рад, что на будет находиться на Пангкоре всего пару дней, та как в любом случае отдых был бы испорчен.
На своей странице в Instagram Андрей Чуев опубликовал видео, где рассказал о впечатлениях от отдыха на острове Пангкор. По словам звезды "Дома-2", он действительно завораживает своей красотой и закатами, а вода в океане просто таки горячая. Однако впечатления портит мусор, который люди бросают не только на суше, но и в море.
За короткое время пребывания на острове Андрей Чуев вместе со своей возлюбленной уже успели найти большой пакет в океане, куда сложили весь найденный мусор на пляже и в воде. По словам звезды "Дома-2", он рад, что на будет находиться на Пангкоре всего пару дней, та как в любом случае отдых был бы испорчен.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 11:05