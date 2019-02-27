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Евгения Феофилактова переживает из-за риска развития онкологии у своего щенка

Экс-звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова переживает из-за высокого риска развития онкологии у своего щенка. Взволнованная хозяйка питомца по имени Тедди от безысходности обратилась за советом к поклонникам в социальной сети.
Евгения Феофилактова переживает из-за риска развития онкологии у своего щенка

Евгения Феофилактова поделилась с подписчиками в Instagram собственными переживаниями по поводу здоровья домашнего питомца Тедди. Оказалось, что породистый щенок, как это обычно и происходит, находится в группе высокого риска развития онкологии, поэтому груммер настоятельно рекомендует кастрировать животное.

Есть и другой выход из ситуации, пояснила Феофилактова, но отказ от кастрации будет означать, что ежегодно к Тедди необходимо приводить порядка 5 «девочек». Противном случае животное, вероятнее всего, в будущем не сможет избежать онкологии.

Евгения Феофилактова переживает из-за риска развития онкологии у своего щенка


Звезда «Дома-2» переживает за своего щенка, но в тоже время не готова идти на радикальные меры и лишать его «достоинства». Подписчики рекомендовали Евгении Феофилактовой определиться с тем, что для неё важнее — любимый питомец рядом или несколько полученных щенков до того, как щенок начнёт страдать онкологией.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 11:22

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