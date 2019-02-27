Евгения Феофилактова переживает из-за риска развития онкологии у своего щенка





Евгения Феофилактова поделилась с подписчиками в Instagram собственными переживаниями по поводу здоровья домашнего питомца Тедди. Оказалось, что породистый щенок, как это обычно и происходит, находится в группе высокого риска развития онкологии, поэтому груммер настоятельно рекомендует кастрировать животное.Есть и другой выход из ситуации, пояснила Феофилактова, но отказ от кастрации будет означать, что ежегодно к Тедди необходимо приводить порядка 5 «девочек». Противном случае животное, вероятнее всего, в будущем не сможет избежать онкологии.Звезда «Дома-2» переживает за своего щенка, но в тоже время не готова идти на радикальные меры и лишать его «достоинства». Подписчики рекомендовали Евгении Феофилактовой определиться с тем, что для неё важнее — любимый питомец рядом или несколько полученных щенков до того, как щенок начнёт страдать онкологией.