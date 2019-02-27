Обнаружено идеальное положение рук для удачного кадра

Проанализировав позы для фотографий, которыми пользуются звезды, эксперты сделали вывод, что главным элементом на снимке являются именно руки. На мероприятии знаменитости самостоятельно выбирали лучшее их положение. Чаще всего они складывали руки на бедрах и талии.По мнению журналистов, особенно выделилась певица, получившая «Оскар» за лучшую песню к фильму «Звезда родилась», Леди Гага. Она больше остальных экспериментировала с расположением рук в кадре. Звезда демонстрировала большое количество удачных позиций и получила столько же разнообразных фотографий.