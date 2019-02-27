Захар Саленко и Илья Яббаров устроили спектакль на шоу "Бородина против Бузовой"









Во время шоу разговор зашел о Леше Безусе и Милене Безбородовой. Известно, что телеведущие часто прислушиваются именно к Илье Яббарову, который всегда высказывает свое мнение и оказывается прав. Однако в этот раз саратовский шансонье получил долю критики, так как поддержал Безуса в том, что Безбородова должна просить прощения на коленях и унижаться.Не смог промолчать лучший друг Яббарова Захар Саленко. Он сразу же дал несколько критичных замечаний, после чего между участниками "Дома-2" чуть не произошла потасовка. Вмешалась телеведущая Ольга Бузова, она не только помирила проектантов, но и заставила их пожать друг другу руки.Несмотря на всю серьезность ситуации, ссору между Яббаровым и Саленко сочли за обычный спектакль, якобы они и Ольга Бузова хотели показать Леше Безусу, что конфликты можно решать и мирным путем.