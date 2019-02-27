Умерла актриса Лиза Сиграм





Лиза Сиграм не всегда была актрисой, какое-то время она трудилась моделью и графическим художником. После головокружительного успеха в кино, актриса стала работать в сфере коммерческой недвижимости. Позднее она переехала на Гавайи и обучала там людей актерскому мастерству.Именно в 60 годы Лиза Сиграм была на пике популярности, она стала героиней сериалов «Бэтмен», «Правосудие Берка», «Деревенщина из Беверли-Хиллз». Также она снималась в таких фильмах, как «Каприз», «Две тысячи лет спустя» и других. О смерти Лизы Сиграм стало известно от ее дочери оп имени Чела Фьорини, в настоящий момент она художник. Еще есть два внука и одна дочь.