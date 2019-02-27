Пародист Александр Песков госпитализирован в Москве





По данным источника “Пятого канала”, Пескову стало плохо утром, и его незамедлительно доставили в больницу для проведения необходимых анализов. Обследования показало обострение хронических недугов и проблемы с сосудами. По данным телеграм-канала “122”, также пародисту поставили диагноз “острый панкреатит”.На данный момент представители артиста его госпитализацию не комментируют.