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Пародист Александр Песков госпитализирован в Москве

Известный пародист Александр Песков госпитализирован в Москве. Звезда почувствовал себя плохо и сам обратился за медицинской помощью.
Пародист Александр Песков госпитализирован в Москве

По данным источника “Пятого канала”, Пескову стало плохо утром, и его незамедлительно доставили в больницу для проведения необходимых анализов. Обследования показало обострение хронических недугов и проблемы с сосудами. По данным телеграм-канала “122”, также пародисту поставили диагноз “острый панкреатит”.

На данный момент представители артиста его госпитализацию не комментируют.



 
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Добавил: Эдельман Катерина Сегодня, 10:43

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