Семья Дмитренко решила подарить Алене Рапунцель в честь родов самовар

Долгое время Алена и Ольга никак не могли найти общий язык, многие считали что сестры друг другу завидуют. Однако недавно семья Дмитренко рассказала поклонникам, какой подарок приготовила новоиспеченной мамочке.Так, Дмитрий и Алена Дмитренко подарят сестре самовар, так как именно он нравится их маленькой дочери Василисе. По словам Рапунцель-старшей, ее сестру впечатлит такой необычный сюрприз, и она обязательно напоит всех чаем.