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С 1 марта в России начинают действовать несколько новых законов

Новые мартовские законы, касающиеся недвижимости, аварийных служб и автобусных перевозок, могут упростить жизнь россиянам. Действовать нововведения начнут с 1 марта.
С 1 марта в России начинают действовать несколько новых законов

С начала весны в России введут лицензию на автобусные перевозки, которая коснётся физических и юридических лиц, а также частных предпринимателей, за исключением тех, кто связан с госструктурами или не пользуется общими дорогами. Штрафы за незаконное предоставление услуг будут начинаться от 50 тысяч и заканчиваться 400 тысячами рублей.

С 1 марта владельцам ИЖС и дачных участков придётся уведомлять администрацию о ведении строительства. Предъявленный документ упростит внесение жилья в Единый госреестр недвижимости.

На табачных изделиях с марта будет присутствовать обязательная маркировка. Мера поможет контролировать легальность сигарет и отслеживать их оборот.

Диспетчеров аварийных служб с марта обяжут отвечать на звонки в течение 5 минут или перезванивать спустя 10 минут. Повреждения внутридомовых коммуникаций станут локализовать за полчаса и полностью устранять не позже 3 суток.

Кадастровая стоимость недвижимости со 2 марта будет рассчитываться посредством умножения УПКС на площадь нового объекта либо с изменёнными характеристиками. "Дальневосточный гектар" с 28 марта смогут получить от государства владельцы, прибывшие в Россию из-за рубежа, которым выдали гражданство или ПМЖ по госпрограмме. Построившие на участке дом оформят землю в собственность досрочно.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:42

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