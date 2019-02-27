Эксперты объявили о доработке нового сгибающегося смартфона Huawei Mate X
Директор мобильного подразделения компании Huawei Хи Ганг на ежегодной выставке MWC (Mobile World Congress) ответил на вопросы касающиеся сгибающегося смартфона Mate X. По его словам, аппарат требует несколько доработок и тестирование еще в процессе.
Хи Ганг в беседе с представителями прессы отметил, что разработчики планируют установить на место сгиба скрытый шарнир, который обеспечит прочность конструкции при многочисленном сгибании. Однако вопрос о долговечности данного элемента остается висеть в воздухе. Как уверяет гендиректор Huawei Ричард Ю, устройство может «выдержать» около 100 000 сгибаний.
Также Ричард Ю назвал Mate X «смартфоном будущего» и с уверенностью заявил, что как только разработчики завершат тестирование и гаджет запустят в продажу, он сможет составить здоровую конкуренцию такому же сгибающемуся Samsung Galaxy Fold. Предположительно стоимость новинки от китайской компании составит 2,6 тыс. долларов.
Хи Ганг в беседе с представителями прессы отметил, что разработчики планируют установить на место сгиба скрытый шарнир, который обеспечит прочность конструкции при многочисленном сгибании. Однако вопрос о долговечности данного элемента остается висеть в воздухе. Как уверяет гендиректор Huawei Ричард Ю, устройство может «выдержать» около 100 000 сгибаний.
Также Ричард Ю назвал Mate X «смартфоном будущего» и с уверенностью заявил, что как только разработчики завершат тестирование и гаджет запустят в продажу, он сможет составить здоровую конкуренцию такому же сгибающемуся Samsung Galaxy Fold. Предположительно стоимость новинки от китайской компании составит 2,6 тыс. долларов.
Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:17