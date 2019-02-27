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Ученые рассказали о формировании первого впечатления

В ходе исследований ученые попытались выяснить, с чем связано формирование первого впечатления. Они рассказали, по каким критериям происходит оценка человека.

Ученые рассказали о формировании первого впечатления

Научное общество выяснило, что существует всего два критерия, по которым человек оценивает собеседника, впервые его увидев. Первый – так называемое валентное измерение, которое отвечает за опасность и риск причинения вреда. Другой аспект отвечает за доминирование и анализ поведения с точки зрения физического воздействия.

Чтобы прийти к такому заключению, исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие добровольцы. Им нужно было перечислить черты характера людей, которые были изображены на мониторе. Результаты были обработаны для дальнейшего изучения. Таким образом, ученые сделали вывод, что определяющим критерием в формировании первого впечатления является аспект доминирования.



 
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Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 10:33

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