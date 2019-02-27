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49-летняя Татьяна Буланова рассказала, что гонит прочь мысли о смерти

Татьяна Буланова недавно дала интервью, где рассказала о своей карьере, возрасте, семейной жизни и потерях, с которыми ей пришлось столкнуться. 49-летняя российская певица призналась: гонит прочь мысли о смерти, хотя это естественное явление.

49-летняя Татьяна Буланова рассказала, что гонит прочь мысли о смерти

В марте Татьяне Булановой исполнится 50 лет, однако скрывать свой возраст знаменитость не собирается. Звезда сообщила журналистам: «Зачем страдать ерундой». По словам артистки, день рождения легко можно найти в Сети, но ей бы не хотелось, чтобы это число называли вслух. Певица признается: лучше, когда о годах говорят, как можно меньше.

Она уверена, что внутренне совсем не изменилась с юности и больше ощущает себя на 27 лет. Юбилей звезда российского шансона собирается отметить с близкими друзьями и семьей, а 28 марта в Санкт-Петербурге в БКЗ «Октябрьский» должен состояться юбилейный концерт исполнительницы.

Артистка рассказала журналистам, что отец умер 21 год назад, а недавно певица потеряла и мать. Артистка старается не думать о таких вещах и гнать прочь мысли о смерти, так как не хочется накликать беду. В одном из интервью Татьяну Буланову попросили подвести итог своей жизни. Звезда была шокирована и тут же возмутилась: «С ума сошли?». Она хочет оставаться в хорошей физической форме еще лет 40. Знаменитость не скрывает: завещания она не писала, хотя это полезная вещь и надо обезопасить себя, чтобы наследники не ругались.
49-летняя Татьяна Буланова рассказала, что гонит прочь мысли о смерти

Татьяна Буланова имеет двоих сыновей: 11-летнего Никиту от Владислава Радимова и 25-летнего Александра. Звезда сообщила: старший наследник встречается с девушкой по имени Ксения и даже собирается женится в скором времени. Артистка призналась, что ей страшно, но не потому, что сын женится, а от понимания того, как быстро проходит время. Она мечтает, чтобы у ее детей все было хорошо, а невзгоды обходили их стороной.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:23

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