Toyota вывела на китайский авторынок обновлённую версию седана Toyota Camry





В авто вместе с двухлитровым силовым агрегатом функционирует вариатор CVT. Мотор на 2,5 литра работает с восьмиступенчатой коробкой передач, доступной в РФ только с топовой 3,5-литровой силовой установкой V6. Новая версия оснащается инновационным информационно-развлекательным комплексом, имеющим 9-дюймовый сенсорный дисплей, а также возможность подключаться к интернету. Седан укомплектован адаптивным круиз-контролем.На территории Китая модель предлагают в спортивном исполнении. Данное транспортное средство получило особую отделку интерьера, другую решётку радиатора, четыре патрубка выпускной системы, переработанные бампера. Toyota Camry имеет силовую установку на основе 2,5-литрового мотора, а также электродвигателя. Общая мощность авто составляет 218 лошадиных сил.