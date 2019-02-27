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Toyota вывела на китайский авторынок обновлённую версию седана Toyota Camry

Японская компания Toyota вывела на китайский авторынок обновлённую версию седана Toyota Camry. Автомобиль наделили расширенным набором опций, улучшенной шумоизоляцией, а также новой трансмиссией.

Toyota вывела на китайский авторынок обновлённую версию седана Toyota Camry


В авто вместе с двухлитровым силовым агрегатом функционирует вариатор CVT. Мотор на 2,5 литра работает с восьмиступенчатой коробкой передач, доступной в РФ только с топовой 3,5-литровой силовой установкой V6. Новая версия оснащается инновационным информационно-развлекательным комплексом, имеющим 9-дюймовый сенсорный дисплей, а также возможность подключаться к интернету. Седан укомплектован адаптивным круиз-контролем.

На территории Китая модель предлагают в спортивном исполнении. Данное транспортное средство получило особую отделку интерьера, другую решётку радиатора, четыре патрубка выпускной системы, переработанные бампера. Toyota Camry имеет силовую установку на основе 2,5-литрового мотора, а также электродвигателя. Общая мощность авто составляет 218 лошадиных сил.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:01

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