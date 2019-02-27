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Ученые рассказали о количестве потерянного сна человека после рождения ребенка

Британские ученые рассказали, сколько времени сна теряет человек после рождения ребенка. В среднем появление младенца отнимает у родителей около шести лет здорового отдыха.

Ученые рассказали о количестве потерянного сна человека после рождения ребенка

Пополнение в семействе для многих является настоящей радостью, однако уход за ребенком отнимает много времени и сил у новоиспеченных родителей. Исследователи считают, что даже достаточное количество сна не всегда может гарантировать его качество, так как новые обязанности буквально выбивают из привычного режима. Последствия такого нарушения способно проявляться в течение шести лет.

Ученые руководствовались данными исследования, которое проводилось на протяжении семи лет. В нем приняли участие более 4 тысяч семей. Выяснилось, что женщины теряют около часа полноценного сна, а мужчины – 15 минут. Такая статистика наблюдается в течение первых трех месяцев после появления ребенка. Со временем показатель матерей снижается, а у отцов остается таким же.



 
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Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 10:14

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