Ученые рассказали о количестве потерянного сна человека после рождения ребенка





Пополнение в семействе для многих является настоящей радостью, однако уход за ребенком отнимает много времени и сил у новоиспеченных родителей. Исследователи считают, что даже достаточное количество сна не всегда может гарантировать его качество, так как новые обязанности буквально выбивают из привычного режима. Последствия такого нарушения способно проявляться в течение шести лет.Ученые руководствовались данными исследования, которое проводилось на протяжении семи лет. В нем приняли участие более 4 тысяч семей. Выяснилось, что женщины теряют около часа полноценного сна, а мужчины – 15 минут. Такая статистика наблюдается в течение первых трех месяцев после появления ребенка. Со временем показатель матерей снижается, а у отцов остается таким же.