Цитрусовые борются с опасными осложнениями при ожирении





Сотрудники Университета Сан-Паулу провели эксперимент на грызунах, узнав, что цитрусовые помогли им избежать повреждений на клеточном уровне, связанных с ожирением. Продукты с содержанием флавоноидов борются с опасными осложнениями при лишнем весе. Три группы лабораторных мышей исследователи кормили только жирной едой, таким же вредным кормом, но с веществами из цитрусовых и исключительно здоровой пищей.В качестве полезных добавок животным предложили эриодиктиол, гесперидин и эриоцитрин. Результаты опыта показали, что жирный рацион не только позволил грызунам набрать лишний вес, но и значительно увеличил в их крови кислоту ТБК, повреждающую клетки. При нормальном питании такой тенденции не наблюдалось.Получающие флавоноиды мыши снизили уровень вредных веществ, а эриоцитрин и эриодиктиол не давали жиру накапливаться слишком быстро. В будущих исследованиях учёные надеются подтвердить свой вывод о пользе цитрусовых для худеющих людей.