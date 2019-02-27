В Серпухове четверо школьников пытались потушить Вечный огонь
Четверо подростков с Серпухове пытались потушить пламя Вечного огня возле местного ДК. По словам очевидцев, на вид злоумышленникам было 13-14 лет.
Малолетние осуществляли попытки потушить пламя своими ногами, вели себя самоуверенно и с наглостью, не реагируя на замечания проходящих мимо Дворца культуры «Россия» людей. Увидев, что их снимают на камеру, подростки оперативно сбежали, испугавшись наказания за содеянное. Один из свидетелей намеревался подойти к ребятам и рассказать, что так делать не стоит, но успел сделать только короткую видеозапись.
Действия несовершеннолетних можно расценить как надругательство над памятью, за это предусматривается уголовная ответственность. Нарушителей порядка могут оштрафовать на сумму в размере 50-200 тысяч рублей либо отправить отбывать наказание сроком от двух до пяти лет в колонию для детей.
Малолетние осуществляли попытки потушить пламя своими ногами, вели себя самоуверенно и с наглостью, не реагируя на замечания проходящих мимо Дворца культуры «Россия» людей. Увидев, что их снимают на камеру, подростки оперативно сбежали, испугавшись наказания за содеянное. Один из свидетелей намеревался подойти к ребятам и рассказать, что так делать не стоит, но успел сделать только короткую видеозапись.
Действия несовершеннолетних можно расценить как надругательство над памятью, за это предусматривается уголовная ответственность. Нарушителей порядка могут оштрафовать на сумму в размере 50-200 тысяч рублей либо отправить отбывать наказание сроком от двух до пяти лет в колонию для детей.
Происшествия
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:41