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В Серпухове четверо школьников пытались потушить Вечный огонь

Четверо подростков с Серпухове пытались потушить пламя Вечного огня возле местного ДК. По словам очевидцев, на вид злоумышленникам было 13-14 лет.
В Серпухове четверо школьников пытались потушить Вечный огонь

Малолетние осуществляли попытки потушить пламя своими ногами, вели себя самоуверенно и с наглостью, не реагируя на замечания проходящих мимо Дворца культуры «Россия» людей. Увидев, что их снимают на камеру, подростки оперативно сбежали, испугавшись наказания за содеянное. Один из свидетелей намеревался подойти к ребятам и рассказать, что так делать не стоит, но успел сделать только короткую видеозапись.

Действия несовершеннолетних можно расценить как надругательство над памятью, за это предусматривается уголовная ответственность. Нарушителей порядка могут оштрафовать на сумму в размере 50-200 тысяч рублей либо отправить отбывать наказание сроком от двух до пяти лет в колонию для детей.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:41

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