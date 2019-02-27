Ирина Безрукова на две недели исчезла из медиа-пространства

Безрукова захотела устроить себе «медиа детокс», чтобы понять, как это быть без Интернета, а также как её поклонники среагируют на исчезновение из Сети знаменитости. При этом актриса решила в данное время не посещать какие-либо светские мероприятия. Поклонники, которые были не в курсе намерений Ирины Безруковой, начали беспокоиться касательно исчезновения актрисы.Комментируя пост, многие фолловеры отметили, что соскучились за актрисой. По словам знаменитости она отлично провела эти две недели без Интернета. Безрукова всё это время участвовала в съемках. При этом свободное время она общалась со своими друзьями, а также любовалась окружающей средой.