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Ученые: Вода в пластиковой емкости вызывает головные боли

Питьевая вода, находящаяся в пластиковой таре, может наносить вред здоровью. В нее при хранении попадает опасный для организма химикат.
Ученые: Вода в пластиковой емкости вызывает головные боли

Группа ученых провела опыт, пригласив для его реализации более 1450 человек. Те в ходе испытания пили воду из пластиковых емкостей. После изучения анализов мочи, эксперты обнаружили в них присутствие бисфенола А у 95% респондентов. Важно отметить, что у отказавшихся потреблять такую воду уровень химического вещества снижался лишь спустя четыре дня.

Ученые заявили о вреде для здоровья человека от питья воды в пластике, рекомендуя не употреблять ее. Особенную опасность представляет жидкость, подвергавшаяся нагреванию, потому как доля химической составляющей в таком случае повышается в десятки раз.

Бисфенол А – химический элемент, который выделяется при слиянии ацетона и фенола при участии соляной кислоты. Его относят к особо опасным веществам, вызывающим боли в голове, проблемы с сердцем и ожирение.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:28

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