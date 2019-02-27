Ученые: Вода в пластиковой емкости вызывает головные боли





Группа ученых провела опыт, пригласив для его реализации более 1450 человек. Те в ходе испытания пили воду из пластиковых емкостей. После изучения анализов мочи, эксперты обнаружили в них присутствие бисфенола А у 95% респондентов. Важно отметить, что у отказавшихся потреблять такую воду уровень химического вещества снижался лишь спустя четыре дня.Ученые заявили о вреде для здоровья человека от питья воды в пластике, рекомендуя не употреблять ее. Особенную опасность представляет жидкость, подвергавшаяся нагреванию, потому как доля химической составляющей в таком случае повышается в десятки раз.Бисфенол А – химический элемент, который выделяется при слиянии ацетона и фенола при участии соляной кислоты. Его относят к особо опасным веществам, вызывающим боли в голове, проблемы с сердцем и ожирение.