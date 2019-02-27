Флагманский смартфон OnePlus 7 не получит беспроводную зарядку





На презентации производитель представил только прототип гаджета, который все же не поддерживал сеть 5G. Многие производители уже давно представили в своих продуктах возможность заряжаться «без провода», однако генеральный директор OnePlus сообщил, что такое нововведение в их аппаратах ждать пока не стоит. Он считает, что проводная зарядка – одно из лучших решений в устройстве, так как имеет достаточную мощность. Например, смартфон OnePlus 6T, представленный компанией около четырех месяцев назад, способен полностью зарядиться за полтора часа.На данный момент остается загадкой, получат ли устройства этого производителя когда-либо беспроводную зарядку. Известно, что разработчики активно работают над этой идеей.