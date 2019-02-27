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Райан Рейнольдс передаст на благотворительность вырученные деньги от продажи меча Дэдпула

Артист Райан Рейнольдс решил продать меч, принадлежавший его персонажу Дэдпулу. Вырученные денежные средства он передаст одному из благотворительных фондов, передает iReactor.
Райан Рейнольдс передаст на благотворительность вырученные деньги от продажи меча Дэдпула

Согласно публикации актера в Twitter, он продает катану «Би». Это орудие поклонники фильма о супергерое могут увидеть во второй части киноэпопеи. Счастливому обладателю достанется меч с именным автографом Рейнольдса. Купить оружие может любой желающий. Звездный реализатор в социальной сети отметил свое большое желание помочь благотворительному фонду, понадеявшись, что его поклонники тоже согласны это сделать.

Второй эпизод «Дэдпула» вышел весной ушедшего года, собрав в мировом прокате 800 миллионов долларов, также на экраны вышла и спецверсия для детей.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:04

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