Экс-звезда «Миража» Светлана Разина решила развестись с мужем Борисом Карповым после кражи автомобиля





Певица утверждает, что муж сообщил ей о необходимости отремонтировать транспорт, для чего якобы отогнал его в Белоруссию к своим знакомым, пообещав все сделать за неделю, но в конечном счете Борис Карпов пропал на две. Заволновавшись за спутника жизни, Разина заявила в правоохранительные органы об исчезновении близкого человека.Правда шокировала поп-исполнительницу. Ее автомобиль оказался в Латвии, но как он туда попал, супруг отказался объяснять, а после перестал отвечать на звонки жены. Таможенные службы отказались возвращать ей машину, мотивировав это тем, что в ней могли перевозить наркотические вещества. Теперь она намерена развестись с Карповым, который, по словам певицы, начал снова общаться с женщиной, с которой находился в браке до встречи с Разиной. Решить проблему с автомобилем она пока не может и не знает, как это сделать.