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Экс-звезда «Миража» Светлана Разина решила развестись с мужем Борисом Карповым после кражи автомобиля

Бывшая вокалистка «Миража» Светлана Разина рассказала о краже своего автомобиля родным супругом. Вместе с ним она прожила несколько лет, но в один момент он отправил машину в ремонт и пропал вместе с ней.
Экс-звезда «Миража» Светлана Разина решила развестись с мужем Борисом Карповым после кражи автомобиля

Певица утверждает, что муж сообщил ей о необходимости отремонтировать транспорт, для чего якобы отогнал его в Белоруссию к своим знакомым, пообещав все сделать за неделю, но в конечном счете Борис Карпов пропал на две. Заволновавшись за спутника жизни, Разина заявила в правоохранительные органы об исчезновении близкого человека.

Правда шокировала поп-исполнительницу. Ее автомобиль оказался в Латвии, но как он туда попал, супруг отказался объяснять, а после перестал отвечать на звонки жены. Таможенные службы отказались возвращать ей машину, мотивировав это тем, что в ней могли перевозить наркотические вещества. Теперь она намерена развестись с Карповым, который, по словам певицы, начал снова общаться с женщиной, с которой находился в браке до встречи с Разиной. Решить проблему с автомобилем она пока не может и не знает, как это сделать.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:15

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