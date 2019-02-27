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Дочь Маргариты Тереховой Анна призналась, что ей не хватает советов матери

Актриса Маргарита Терехова уже около 10 лет прикована к постели из-за болезни Альцгеймера. Ее дочь Анна Терехова рассказала, как ей не хватает матери.

Дочь Маргариты Тереховой Анна призналась, что ей не хватает советов матери

Актриса призналась, что нуждается в ее советах и поддержке, как в личной жизни, так и в творчестве. Она навещает мать каждый день, разговаривает с ней, а в ответ народная артистка России гладит дочь по волосам, но уже почти не говорит, передает "Караван Историй".

Анна Терехова хотела бы вернуть время назад, чтобы исправить некоторые ошибки, которые допускала. Она жалеет, что обижалась по пустякам, не ценила время, проведенное с матерью. Также актриса рассказывает, сколько всего еще могло получиться у великой артистки, если бы не внезапная болезнь. Она могла бы посвятить себя творчеству и сделать весомый вклад в развитие культуры.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 08:47

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