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Звезда «Гадалки» Екатерина Олькина призналась, что чувствовала необходимость родить ребенка от Ивана Замотаева

Снимавшаяся в сериале «Гадалка» актриса Екатерина Олькина призналась в присутствии мистики в ее жизни. После знакомства с будущим мужем у нее возникло предчувствие, что именно от этого мужчины она должна забеременеть.
Звезда «Гадалки» Екатерина Олькина призналась, что чувствовала необходимость родить ребенка от Ивана Замотаева

По словам Олькиной, встреча с актером и музыкантом Иваном Замотаевым оказалась именно тем случаем, когда она внутренне ощутила о надобности родить ребенка от нового спутника, и что с ним актриса может подарить миру «какое-то удивительное создание». Олькина вспомнила многие другие пары, когда ты пытаются завести детей, но по разным причинам это у них не получается, а в ее ситуации все сразу и произошло.

Вместе с тем, почти сразу после рождения сына возлюбленные расстались. По словам звезды сериала «Гадалка», в один момент они поняли, что являются друг для друга чужими людьми, поэтому честнее было бы расстаться, отметив также, что их совместному ребенку лучше видеть по отдельности счастливых мать и отца, чем те были бы вместе, но продолжали жить чужими друг другу ради наследника.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:37

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