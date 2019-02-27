Звезда «Гадалки» Екатерина Олькина призналась, что чувствовала необходимость родить ребенка от Ивана Замотаева

По словам Олькиной, встреча с актером и музыкантом Иваном Замотаевым оказалась именно тем случаем, когда она внутренне ощутила о надобности родить ребенка от нового спутника, и что с ним актриса может подарить миру «какое-то удивительное создание». Олькина вспомнила многие другие пары, когда ты пытаются завести детей, но по разным причинам это у них не получается, а в ее ситуации все сразу и произошло.Вместе с тем, почти сразу после рождения сына возлюбленные расстались. По словам звезды сериала «Гадалка», в один момент они поняли, что являются друг для друга чужими людьми, поэтому честнее было бы расстаться, отметив также, что их совместному ребенку лучше видеть по отдельности счастливых мать и отца, чем те были бы вместе, но продолжали жить чужими друг другу ради наследника.