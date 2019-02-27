Минздрав озвучил средний возраст начала половой жизни россиян





Эксперт по репродуктивному здоровью Олег Аполихин заявил, что россияне начинают жить половой жизнью в возрасте 16-17 лет. Такая статистика едина для мужского и женского населения. По мнению специалиста, это напрямую влияет на здоровье. Возможность рожать здоровых детей снижена, если родители вели беспорядочную сексуальную жизнь.Связано это с тем, что средний возраст, когда россияне решают вступить в брак, составляет 25 лет у женщин и 27 – у мужчин. За это время, по мнению Аполихина, человек может подхватить не одно венерическое заболевание, и даже при полном выздоровлении это все равно откладывает отпечаток на будущем здоровье ребенка. На данный момент в стране зарегистрировано 77% беременных женщин, имеющих патологии.