АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уникальная методика лечения облысения разработана в Великобритании
EUR 74.49 USD 65.62
Курс валют на 27.02.2019

Минздрав озвучил средний возраст начала половой жизни россиян

На недавнем совещании Министерство здравоохранения озвучило средний возраст, когда россияне начинают вести половую жизнь. Специалисты пришли к выводу, что это влияет на репродуктивное здоровье человека.

Минздрав озвучил средний возраст начала половой жизни россиян

Эксперт по репродуктивному здоровью Олег Аполихин заявил, что россияне начинают жить половой жизнью в возрасте 16-17 лет. Такая статистика едина для мужского и женского населения. По мнению специалиста, это напрямую влияет на здоровье. Возможность рожать здоровых детей снижена, если родители вели беспорядочную сексуальную жизнь.

Связано это с тем, что средний возраст, когда россияне решают вступить в брак, составляет 25 лет у женщин и 27 – у мужчин. За это время, по мнению Аполихина, человек может подхватить не одно венерическое заболевание, и даже при полном выздоровлении это все равно откладывает отпечаток на будущем здоровье ребенка. На данный момент в стране зарегистрировано 77% беременных женщин, имеющих патологии.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 08:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Серпухове четверо школьников пытались
Ученые: Вода в пластиковой емкости
Экс-звезда «Миража» Светлана Разина
Флагманский смартфон OnePlus 7 не
Райан Рейнольдс передаст на
"170 и выше": Названы самые сексуальные
Дочь Маргариты Тереховой Анна
Звезда «Гадалки» Екатерина Олькина
Минздрав озвучил средний возраст начала
Уникальная методика лечения облысения
Ученый: Ни один человек не пробежит
Ученые создали имплантат, увеличивающий
Ученые оценили способность кошек и
Специалисты рассказали, почему моторы
Ученые назвали лучшие продукты для
Ученые разгадали секрет крепкого
Поклонники не узнали набравшего лишний
Ученые: Головной мозг детей с аутизмом
Xiaomi может разработать пентакамерный
Смартфон Energizer получил аккумулятор
Toyota Corolla обзавелась спортивной и
Fiat выпустит особые версии 500, 500X,
Актриса Екатерина Кузнецова показала
Доминик Джокер и Екатерина Кокорина
«АвтоВАЗ» приостановил выпуск
Поклонники Максима Матвеева встревожены
Сын Юлии Барановской заявил о желании
Игорь Лифанов рассказал, что всегда был
Поэт Глеб Горбовский скончался в
Дмитрий Дмитренко готов окончательно
Просмотреть все новости