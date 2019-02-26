«АвтоВАЗ» приостановил выпуск транспортных средств из-за коммунальной аварии





Как стало известно, произошел разрыв трубы водоснабжения из-за чего на некоторое время была остановлена работа части подразделений завода, но рабочие уже устраняют все поломки, заявили представители компании. Сообщается, что работу приостановили в СКП Kalina и линии ПАП B0 именно на них производят транспортные средства Xray, Granta и Largus, а также автомобили марки Datsun. О сроках восстановления всех неполадок и нормализации работы участка информации пока не предоставлено. Скорее всего, это произойдет уже 27 февраля.