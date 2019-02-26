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«АвтоВАЗ» приостановил выпуск транспортных средств из-за коммунальной аварии

В концерне «АвтоВАЗ» приняли решение о временной приостановке работ некоторых цехов из-за коммунальной аварии. Об этом несколько часов назад заявила пресс-служба отечественного бренда.
«АвтоВАЗ» приостановил выпуск транспортных средств из-за коммунальной аварии

Как стало известно, произошел разрыв трубы водоснабжения из-за чего на некоторое время была остановлена работа части подразделений завода, но рабочие уже устраняют все поломки, заявили представители компании. Сообщается, что работу приостановили в СКП Kalina и линии ПАП B0 именно на них производят транспортные средства Xray, Granta и Largus, а также автомобили марки Datsun. О сроках восстановления всех неполадок и нормализации работы участка информации пока не предоставлено. Скорее всего, это произойдет уже 27 февраля.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 21:14

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