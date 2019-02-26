Актриса Екатерина Кузнецова показала идиллию со своим возлюбленным

Возлюбленный Екатерины Кузнецовой живет на Шри-Ланке, там он руководит собственной школой серфинга. Указанный вид спорта полюбила и сама актриса, каждый раз радуясь возможности научиться чему-то новому. В своем профиле звезда “Кухни” часто делится снимками с возлюбленным, на одном из фото актриса целует избранника, сопроводив пост эмодзи в виде сердечка. Некоторые фолловеры даже предположили, что свободный сарафан артистки может скрывать ее беременность, но последующие кадры в купальнике демонстрируют стройную фигуру знаменитости.На некоторых фото с Максимом Аплиным поклонникам Кузнецовой удалось заметить сходство серфингиста с экс-супругом актрисы Евгением Прониным. Сама артистка признавалась, что после расставания с бывшим старается с осторожностью относиться к новым отношениям.