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Актриса Екатерина Кузнецова показала идиллию со своим возлюбленным

Отечественная актриса Екатерина Кузнецова, известная по сериалам “Кухня” и “Чужая кровь”, продемонстрировала идиллию со своим возлюбленным Максимом Аплиным. Соответствующий пост появился на странице артистки в сети Instagram.
Актриса Екатерина Кузнецова показала идиллию со своим возлюбленным

Возлюбленный Екатерины Кузнецовой живет на Шри-Ланке, там он руководит собственной школой серфинга. Указанный вид спорта полюбила и сама актриса, каждый раз радуясь возможности научиться чему-то новому. В своем профиле звезда “Кухни” часто делится снимками с возлюбленным, на одном из фото актриса целует избранника, сопроводив пост эмодзи в виде сердечка. Некоторые фолловеры даже предположили, что свободный сарафан артистки может скрывать ее беременность, но последующие кадры в купальнике демонстрируют стройную фигуру знаменитости.

На некоторых фото с Максимом Аплиным поклонникам Кузнецовой удалось заметить сходство серфингиста с экс-супругом актрисы Евгением Прониным. Сама артистка признавалась, что после расставания с бывшим старается с осторожностью относиться к новым отношениям.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 23:00

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