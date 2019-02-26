АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые рассказали о теории жидкой Вселенной с антигравитацией
EUR 74.09 USD 65.26
Курс валют на 26.02.2019

Доминик Джокер и Екатерина Кокорина сыграли свадьбу

Отечественный исполнитель Доминик Джокер и звезда “Голоса” Екатерина Кокорина связали себя узами брака. Пара познакомилась порядка пяти лет назад, когда певец отбирал участников для проекта “Битва хоров”.
Доминик Джокер и Екатерина Кокорина сыграли свадьбу

Свое бракосочетание Джокер и Кокорина решили разделить на две части. Порядка двух недель назад пара тайным образом расписалась в ЗАГСе, а отметить это влюбленные решили только сейчас. Притом певец не видел невесту до последнего, ее подготовкой занимались в гостинице, а непосредственно празднование проводилось в ресторане. Невеста выбрала для мероприятия длинное платье молочного цвета, жених появился в темном костюме. Особое внимание уже полноценные супруги уделили и оформлению помещения, в чем им помогали сотрудники свадебного агентства, передает “СтарХит”.

Среди гостей на свадьбе Джокера и Кокориной присутствовали многие отечественные звезды. В частности, журналисты заметили в ресторане Ольгу Бузову, Стаса Костюшкина, группу “Градусы”, а также Игоря Крутого, Зару и других. Гостей радовали широким ассортиментом блюд, также пара представила публике свой новый совместный трек.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 22:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Актриса Екатерина Кузнецова показала
Доминик Джокер и Екатерина Кокорина
«АвтоВАЗ» приостановил выпуск
Поклонники Максима Матвеева встревожены
Сын Юлии Барановской заявил о желании
Игорь Лифанов рассказал, что всегда был
Поэт Глеб Горбовский скончался в
Дмитрий Дмитренко готов окончательно
В 60-летнем возрасте скончался актер
Наташа Королева возмущена скандалом на
Ольга Бузова продолжает разрушать брак
Смартфон Nokia 3.1 Plus обновился до
Беременная супруга Венсана Касселя Тина
Саша Черно и Иосиф Оганесян сообщили о
Иосиф Оганесян пытался заставить Сашу
Бывший директор Никиты Джигурды
Виктория Боня ответила на обвинения во
В Букингемском дворце поблагодарили
Настя Балинская срочно переезжает в
Певец Шура поставил себе импланты
Телеканал НВО представил кадры из
Майя Донцова прошла курс лечения после
Ольге Бузовой предложили подарить все
Прохор Шаляпин озвучил поклонникам свою
Переводчик Ванги Стоян Петров озвучил
Из-за переутомления Евгения Жарикова
Появились первые снимки седана
Ученые обнаружили насекомых, способных
Ученые рассказали о теории жидкой
Ирина Пинчук позволила себе в
Просмотреть все новости