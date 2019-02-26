Доминик Джокер и Екатерина Кокорина сыграли свадьбу

Свое бракосочетание Джокер и Кокорина решили разделить на две части. Порядка двух недель назад пара тайным образом расписалась в ЗАГСе, а отметить это влюбленные решили только сейчас. Притом певец не видел невесту до последнего, ее подготовкой занимались в гостинице, а непосредственно празднование проводилось в ресторане. Невеста выбрала для мероприятия длинное платье молочного цвета, жених появился в темном костюме. Особое внимание уже полноценные супруги уделили и оформлению помещения, в чем им помогали сотрудники свадебного агентства, передает “СтарХит”.Среди гостей на свадьбе Джокера и Кокориной присутствовали многие отечественные звезды. В частности, журналисты заметили в ресторане Ольгу Бузову, Стаса Костюшкина, группу “Градусы”, а также Игоря Крутого, Зару и других. Гостей радовали широким ассортиментом блюд, также пара представила публике свой новый совместный трек.